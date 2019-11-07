Главная Новости Криминал и происшествия Испортил нос даме сердца и ранил соперника: ревнивец бросил гранату в людей
07.11.2019  18:01   

Испортил нос даме сердца и ранил соперника: ревнивец бросил гранату в людей

Полицейские задержали злоумышленника.


// Нацполиция

7 ноября в 00:12 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от медиков о помощи 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа.

Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага.

Предварительно, причиной поступка правонарушителя стала ревность.

По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал к ручной осколочной гранате.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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