Испортил нос даме сердца и ранил соперника: ревнивец бросил гранату в людей

Полицейские задержали злоумышленника.
7 ноября в 00:12 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от медиков о помощи 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа.
Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.
Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага.
Предварительно, причиной поступка правонарушителя стала ревность.
По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал к ручной осколочной гранате.
Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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