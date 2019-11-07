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07.11.2019  18:11   

ДТП: КАМАЗ сбил ребенка, у мальчика - перелом ноги (ФОТО)

Об аварии сообщили очевидцы.


//t.me
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте Гагарина, 207 - авария: КАМАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе.
 
Малец к счастью жив, но с переломом ноги, гематомой и побитым лицом.
Тэги:  дтп, сбит ребенок, харьков
 
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