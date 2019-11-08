08.11.2019 12:19

Смерть во сне: ударил по лицу и животу - утром женщина не проснулась

Вынесен приговор мужчине, по вине которого умерла харьковчанка.



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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который случайно убил свою возлюбленную

Как выяснилось в ходе расследования, 5 июля 2019 года мужчина и его возлюбленная употребляли спиртные напитки.

Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина нанес жертве несколько ударов по лицу и нижней части тела.

После этого женщина ушла в комнату спать.

Утром харбковчанин нашел ее мертвой.

Судмедэксперты установили, что она умерла от закрытой травмы живота с разрывом селезенки и массивным кровоизлиянием в брюшную полость.

Также на ее теле были многочисленные синяки и ссадины.

Действия подсудимого квалифицировали как убийство по неосторожности.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок.

Сейчас идет срок аппеляционного обжалования.