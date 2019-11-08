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08.11.2019  12:19   

Смерть во сне: ударил по лицу и животу - утром женщина не проснулась

Вынесен приговор мужчине, по вине которого умерла харьковчанка.


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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который случайно убил свою возлюбленную
 
Как выяснилось в ходе расследования, 5 июля 2019 года мужчина и его возлюбленная употребляли спиртные напитки.
 
Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина нанес жертве несколько ударов по лицу и нижней части тела.
 
После этого женщина ушла в комнату спать.
 
Утром харбковчанин нашел ее мертвой.
 
Судмедэксперты установили, что она умерла от закрытой травмы живота с разрывом селезенки и массивным кровоизлиянием в брюшную полость.
 
Также на ее теле были многочисленные синяки и ссадины.
 
Действия подсудимого квалифицировали как убийство по неосторожности.
 
В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
 
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок.
 
Сейчас идет срок аппеляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убийство, харьков, труп
 
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