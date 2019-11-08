Труп мужчины нашли в сгоревшем сарае

В Новобаварском районе в результате пожара в хозяйственной постройке погиб 60-летний мужчина.
Около семи асов вечера 6 ноября в хозяйственной постройке, расположенной на территории частного домовладения по улице Ломоносова, 99, вспыхнул пожар.
Приьывшие на тушение спасатели констатировали, что огнем полностью охвачена деревянная хозяйственная постройка на площади около 20 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1959 года рождения. Угрозы другим людям, зданиям и сооружениям не было.
В 19:16 состоялась локализация огня, а в 20:41 - полное ликвидация.
Причина возникновения пожара устанавливаются. Обстоятельства произошедшего установит следствие.
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