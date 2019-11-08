Главная Новости Криминал и происшествия Из общежития выселили парикмахерскую
08.11.2019  08:45   

Из общежития выселили парикмахерскую

Прокуратурой Харьковской области возвращена часть помещений общежития, площадью 155 кв. м. стоимостью 1,3 млн грн.


// Facebook

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, частное предприятие незаконно использовало для размещения парикмахерской часть помещения общежития одного из харьковских университетов после истечения срока договора аренды государственного имущества.

Несмотря на законные требования освободить помещение, которые университет планировал использовать для учебных целей, субъект предпринимательства более года отказывался покидать помещение.

С целью защиты прав студентов университета и интересов государства в сфере распоряжения имуществом, прокуратурой области предъявлен иск о выселении предпринимателя и возврате государственного имущества.

Хозяйственным судом Харьковской области 04.11.2019 удовлетворен иск прокуратуры Харьковской области о выселении предприятия, которое занимало помещения государственной формы собственности без достаточных правовых оснований.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Криминал и происшествия Около полутора милиона убытков принесла железной дороге халатность чиновников 05.11 Криминал и происшествия Боец ГСЧС, затарившийся наркотиками и психотропами «для себя», пойдет под суд 04.11 Криминал и происшествия Как чиновник с подельником наживались на заброшках
 
 

Видео

Какие риски несет судебная реформа в Украине?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 