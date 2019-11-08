08.11.2019 08:45

Из общежития выселили парикмахерскую

Прокуратурой Харьковской области возвращена часть помещений общежития, площадью 155 кв. м. стоимостью 1,3 млн грн.



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, частное предприятие незаконно использовало для размещения парикмахерской часть помещения общежития одного из харьковских университетов после истечения срока договора аренды государственного имущества.



Несмотря на законные требования освободить помещение, которые университет планировал использовать для учебных целей, субъект предпринимательства более года отказывался покидать помещение.



С целью защиты прав студентов университета и интересов государства в сфере распоряжения имуществом, прокуратурой области предъявлен иск о выселении предпринимателя и возврате государственного имущества.



Хозяйственным судом Харьковской области 04.11.2019 удовлетворен иск прокуратуры Харьковской области о выселении предприятия, которое занимало помещения государственной формы собственности без достаточных правовых оснований.