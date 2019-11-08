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08.11.2019  09:02   

Харьковские таможенники отправили пассажира с взяткой в полицию

Стражи границы не поддались на провокацию.


//kh.sfs.gov.ua

Накануне во время таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров международного рейса «Стамбул-Харьков» гражданин Украины осуществлял провокационные действия в отношении должностных лиц таможенного поста «Харьков-аэропорт».

Он намекал на дачу взятки, чтобы без уплаты пошлины провезти через таможенную границу Украины товары в количестве, превышающем нормы возможного ввоза без налогообложения.

По данному факту должностными лицами таможенного поста были вызваны сотрудники национальной полиции и предоставлены соответствующие объяснения.

По результатам осуществления таможенного контроля товаров, которые находились в ручной клади и багажа гражданина, и учитывая наличие в его действиях признаков нарушения таможенных правил, был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, взятка, харьков
 
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