08.11.2019 09:02

Харьковские таможенники отправили пассажира с взяткой в полицию

Стражи границы не поддались на провокацию.



//kh.sfs.gov.ua

Накануне во время таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров международного рейса «Стамбул-Харьков» гражданин Украины осуществлял провокационные действия в отношении должностных лиц таможенного поста «Харьков-аэропорт».

Он намекал на дачу взятки, чтобы без уплаты пошлины провезти через таможенную границу Украины товары в количестве, превышающем нормы возможного ввоза без налогообложения.



По данному факту должностными лицами таможенного поста были вызваны сотрудники национальной полиции и предоставлены соответствующие объяснения.



По результатам осуществления таможенного контроля товаров, которые находились в ручной клади и багажа гражданина, и учитывая наличие в его действиях признаков нарушения таможенных правил, был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.