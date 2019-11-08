Под Харьковом в гараже сгорел автомобиль (ФОТО)

Вероятная причина пожара – короткое замыкание.
7 ноября в 15:19 спасателям Люботина поступило сообщение о пожаре в гараже и автомобиле.
На ликвидацию пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне.
На момент прибытия пожарных огнем было охвачено гараж 30м.кв., и автомобиль ВАЗ-2106. В 16:05 пожар был ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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