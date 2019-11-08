На Салтовке электротранспорт в убытке: вандалы разнесли остановку и разбили терминал (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 8 ноября Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 ноября На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.