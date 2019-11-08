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08.11.2019  10:15   

На Салтовке электротранспорт в убытке: вандалы разнесли остановку и разбили терминал (ФОТО)

Инциденты имели место в районе ТРК «Украина» и в переходе станции метро «Студенческая»


// Facebook

Фото произошедшего очевидцы разместили на Telegram-канале.

По Юбилейному проспекту, напротив ТРК «Украина» разбита стеклянная витрина остановки общественного транспорта. Как сообщают очевидцы, остановку разбили ночью 8 ноября.



А на Студенческой в переходе метро «нокаутировали» терминал.

Тэги:  разбили, терминал, остановка, вандалы, харьков
 
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