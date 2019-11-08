Залез в стиральную машину и застрял: 4-летнего парня доставали спасатели (ФОТО)

В Мерефе спасатели освободили ребенка, который застряла в стиральной машине.
Спасателей позвали на помощь 7 ноября в 17:10. В частном жилом доме мальчик 2015 рождения залез в стиральную машину, из которой потом никак не мог самостоятельно выбраться.
Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. Сотрудники ГСЧС сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению.
Ребенка осторожно изъяли из стиральной машины и передали матери.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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