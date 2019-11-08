08.11.2019 10:38

Залез в стиральную машину и застрял: 4-летнего парня доставали спасатели (ФОТО)

В Мерефе спасатели освободили ребенка, который застряла в стиральной машине.



// ГСЧС

Спасателей позвали на помощь 7 ноября в 17:10. В частном жилом доме мальчик 2015 рождения залез в стиральную машину, из которой потом никак не мог самостоятельно выбраться.



Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. Сотрудники ГСЧС сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению.

Ребенка осторожно изъяли из стиральной машины и передали матери.