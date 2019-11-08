У торговцев контрабандным алкоголем изъяли на миллион элитного алкоголя (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию ликероводочных изделий иностранного производства, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.
В рамках проведения операций «Акциз-2019», «Рубеж» и расследование уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра осуществляется хранение алкогольных напитков иностранного производства, ввозимых в Украину вне таможенного контролем. Указанные товары реализуются конечным потребителям через специализированный сайт в сети Интернет.
На основании постановлений суда проведены обыски по местам хранения подакцизных товаров. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 991 л. ликеро - водочных изделий иностранного производства без марок акцизного налога Украины, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Продолжается следствие.
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