На Салтовке сгорел гараж с элитным внедорожником

В результате пожара, произошедшего по проспекту Тракторостроителей, огнем поврежден автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».
Информация о происшествии поступила в Московский отдела полиции от 73-летнего владельца автомобиля 8 ноября в 6:30.
По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.
Правоохранители установили, что неизвестные, пытаясь проникнуть в гаражного помещения, попытались срезать дверные петли, привело к возгоранию внутренней обшивки гаража. Впоследствии огонь перевернусь на автомобиль, который находился внутри.
Информация о происшествии внесена в Единый учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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