Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сгорел гараж с элитным внедорожником
08.11.2019  12:34   

На Салтовке сгорел гараж с элитным внедорожником

В результате пожара, произошедшего по проспекту Тракторостроителей, огнем поврежден автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».


://hk.npu.gov.ua/

Информация о происшествии поступила в Московский отдела полиции от 73-летнего владельца автомобиля 8 ноября в 6:30.

По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители установили, что неизвестные, пытаясь проникнуть в гаражного помещения, попытались срезать дверные петли, привело к возгоранию внутренней обшивки гаража. Впоследствии огонь перевернусь на автомобиль, который находился внутри.

Информация о происшествии внесена в Единый учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, внедорожник, харьков
 
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