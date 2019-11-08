08.11.2019 12:52

Для "стимулирования" вернуть долг в окно родителям должника бросили бутылку с зажигательной смесью

В результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



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8 ноября около 4:13 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Хозяева дома самостоятельно потушили пожар.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.