Для "стимулирования" вернуть долг в окно родителям должника бросили бутылку с зажигательной смесью

В результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
8 ноября около 4:13 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Хозяева дома самостоятельно потушили пожар.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Информация о происшествии внесена в Единый учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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давл.:
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