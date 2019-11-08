Главная Новости Криминал и происшествия Для "стимулирования" вернуть долг в окно родителям должника бросили бутылку с зажигательной смесью
08.11.2019  12:52   

Для "стимулирования" вернуть долг в окно родителям должника бросили бутылку с зажигательной смесью

В результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.


://hk.npu.gov.ua/

8 ноября около 4:13 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Хозяева дома самостоятельно потушили пожар.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, поджег, долги, следствие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Криминал и происшествия Испортил нос даме сердца и ранил соперника: ревнивец бросил гранату в людей 07.11 Криминал и происшествия Приревновал, убил и выбросил: на алексеевской мусорке нашли труп женщины (ФОТО) 07.11 Криминал и происшествия Аварийная парковка в забор на Новых домах
 
 

Видео

Какие риски несет судебная реформа в Украине?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 