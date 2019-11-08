Харьковские полицейские разоблачили пару серийных автовандалов

Следователи доказали причастность злоумышленников к 11 имущественных преступлений.
С начала октября в Первомайский отдел полиции стали поступать заявления от местных жителей о фактах краж из транспортных средств. Заявители сообщали о похищении аккумуляторов, сидений и другого автомобильного оборудования.
21 октября в Лозовском районе полицейские разоблачили двух мужчин 19 и 20 лет во время кражи из автомобиля. В ходе их опроса было установлено, что ребята живут в Первомайском. Они рассказали, что краденое хоронили в гараже, который принадлежит отцу одного из воров. Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Следователь сообщил задержанным о подозрении в совершении данных преступлений. Пострадавшим возвращены похищенные вещи, которые были обнаружены во время обыска. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленников. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Харьковщины.
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