Молодые собутыльники до смерти заколотили старшего (ФОТО)

Один из злоумышленников задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Местонахождение другого устанавливается.
7 ноября в 7:11 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Бугаевка обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями.
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полиция установила личность убитого. Им оказался 45-летний местный житель. Также было выяснено, что накануне происшествия трое мужчин в доме распивали алкогольные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате 36 и 25-летние мужчины начали наносить телесные повреждения 45-летнему товарищу.
От полученных травм пострадавший скончался. Тогда злоумышленники отнесли тело мужчины на пустырь.
В результате проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, причастного к преступлению.
Следственным решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Местонахождение другого злоумышленника устанавливается.
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