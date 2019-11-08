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08.11.2019  14:41   

Кто кому не уступил и насколько пострадал - разбираются полицейские и медики

В полуночном ДТП столкнулись Ford и Toyota.


://hk.npu.gov.ua/

Водители обоих автомобилей травмированы и отправлены в больницу. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Степень из травм установят медики, виновника ДТП – следователи.

ДТП произошло около часу ночи 8 ноября на ул.Библика 32/10.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дтп, полиция, скорая, харьков, библика
 
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