Кто кому не уступил и насколько пострадал - разбираются полицейские и медики

В полуночном ДТП столкнулись Ford и Toyota.
Водители обоих автомобилей травмированы и отправлены в больницу. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Степень из травм установят медики, виновника ДТП – следователи.
ДТП произошло около часу ночи 8 ноября на ул.Библика 32/10.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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