08.11.2019 13:49

Растрата 9 миллионов: подозреваемый взят под стражу

Определена мера пересечения директору ООО.



//slavdelo.dn.ua

Директору ООО, который подозревается в растрате более 9000000 гривен, избрана мера пресечения

Киевским районным судом города Харькова, директору ООО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, ранее этом директору ООО сообщено о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Также главному инженеру филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Было установлено, что филиалом газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о предоставлении услуг по вывозу и утилизации отходов производственной деятельности на общую сумму более 9 млн. грн.

По условиям договора, опасные отходы бурения должны быть утилизированы на специально оборудованные полигоны. Следствием установлено, что фактически часть отходов не утилизовывалась вообще, а остальные вывозилась на свалку в одном из районов области.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.