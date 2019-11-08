В Харькове Lexus врезался в стену дома

Авария произошла около десяти часов утра 8 ноября на улице Украинской, 3-а.
По предварительной информации водитель автомобиля Lexus не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, задел электропору и затем врезался в стену дома.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП. Его вину определит суд.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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