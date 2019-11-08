Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове Lexus врезался в стену дома
08.11.2019  14:32   

В Харькове Lexus врезался в стену дома

Авария произошла около десяти часов утра 8 ноября на улице Украинской, 3-а.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Lexus не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, задел электропору и затем врезался в стену дома.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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