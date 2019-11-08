Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: грузовик просчитался и поцеловал легковушку (ФОТО)
08.11.2019  14:22   

ДТП: грузовик просчитался и поцеловал легковушку (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщают в соцсетях, на перекрестке Валентиновской и Широнинцев водитель на грузовике не рассчитал габариты.
 
В результате он притер Toyota.
 
Теперь уже машины растянули и проблем с проездом нет.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия Кто кому не уступил и насколько пострадал - разбираются полицейские и медики 08.11 Криминал и происшествия В Харькове Lexus врезался в стену дома 08.11 Криминал и происшествия На обочине трассы нашли труп жителя Харьковщины
 
 

Видео

Какие риски несет судебная реформа в Украине?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 