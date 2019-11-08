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08.11.2019  17:05   

ДТП: на ХТЗ сбили девушку (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на ХТЗ произошло ДТП.

По предварительной информации пользователей, на улице Пожарского сбит пешеход.

По уточненной информации - грузовик сбил девушку.

Она жива, уехала на скорой.

Есть также информация о том, что был сбит ребенок.  

 

Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков
 
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