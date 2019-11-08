ДТП: на ХТЗ сбили девушку (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на ХТЗ произошло ДТП.
По предварительной информации пользователей, на улице Пожарского сбит пешеход.
По уточненной информации - грузовик сбил девушку.
Она жива, уехала на скорой.
Есть также информация о том, что был сбит ребенок.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: