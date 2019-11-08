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08.11.2019  17:57   

Харьковские прокуроры не дали экологам возможности получить взятку в четверть миллиона

Правоохранители в ходе расследования уголовного производства разоблачили начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции.


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По данным ГПУ, в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины правоохранители разоблачили начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции.

По версии следствия, чиновники требовали и получили от директора одного из государственных предприятий 250 тыс. грн за избежание негативных последствий по результатам проведенной проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.

8 ноября злоумышленников задержали после получения взятки.

Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении, готовятся ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Источник:   УНН
 Тэги:  прокуратура, экологи, взятка, харьков
 
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