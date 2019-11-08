Харьковские прокуроры не дали экологам возможности получить взятку в четверть миллиона

Правоохранители в ходе расследования уголовного производства разоблачили начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции.
По данным ГПУ, в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины правоохранители разоблачили начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции.
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