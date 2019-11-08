Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Окружной: сбит человек (ВИДЕО)
08.11.2019  19:34   

Смертельное ДТП на Окружной: сбит человек (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.


//t.me

Как информируют очевидцы в соцсетях, "на окружной в районе поворота на Старый Салтов сбили человека".

Пользователи полагают, что человек мертв. Скорой и копов пока нет".

С ним согласны и пользователи другой соцсети. 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, смерть
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия Жесткая авария на Академика Павлова (ВИДЕО, Обновлено) 08.11 Криминал и происшествия ДТП: француз пошел на таран японца на Клочковской (ВИДЕО, Обновлено) 08.11 Криминал и происшествия ДТП: на ХТЗ сбили девушку (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове открылся Азербайджанский информационно-культурный центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 