Смертельное ДТП на Окружной: сбит человек (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.
Как информируют очевидцы в соцсетях, "на окружной в районе поворота на Старый Салтов сбили человека".
Пользователи полагают, что человек мертв. Скорой и копов пока нет".
С ним согласны и пользователи другой соцсети.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: