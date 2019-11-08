08.11.2019 19:34

Смертельное ДТП на Окружной: сбит человек (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.



//t.me

Как информируют очевидцы в соцсетях, "на окружной в районе поворота на Старый Салтов сбили человека".

Пользователи полагают, что человек мертв. Скорой и копов пока нет".

С ним согласны и пользователи другой соцсети.