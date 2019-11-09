09.11.2019 16:49

Коп-грабитель: ночной разбойник оказался полицейским

Страж порядка вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.



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Как сообщает ГУ Нацполиции,

Нападение случилось 9 ноября 2019 года в 3:14 по улице Академика Барабашова.

37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. Потерпевший обратился в полицию.

По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших недалеко от места совершения преступления.

Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.