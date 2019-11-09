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09.11.2019  16:49   

Коп-грабитель: ночной разбойник оказался полицейским

Страж порядка вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 
 
Нападение случилось 9 ноября 2019 года в 3:14 по улице Академика Барабашова. 
 
37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Потерпевший обратился в полицию. 

По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших недалеко от места совершения преступления. 
 
Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.
 
Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР.
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.
 
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбойник, харьков
 
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