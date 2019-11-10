Главная Новости Криминал и происшествия Микроавтобус на боку, пострадавшие в больнице: на ХТЗ крепкое тройное ДТП (ФОТО)
10.11.2019  10:54   

Микроавтобус на боку, пострадавшие в больнице: на ХТЗ крепкое тройное ДТП (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.


// Патрульная полиция

9 ноября около 18:30 произошло дорожно-транспотрное происшествие на перекрестке ул. Франтишка Крала и пр. Архитектора Алешина.

По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобили Renault, ВАЗ и Ford.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford и пассажир автомобиля Renault.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия На утренней пустой дороге столкнулись две иномарки (ВИДЕО) 09.11 Криминал и происшествия ДТП: в центре не поделили перекресток грузовик и трамвай 08.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Окружной: сбит человек (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове открылся Азербайджанский информационно-культурный центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 