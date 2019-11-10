Микроавтобус на боку, пострадавшие в больнице: на ХТЗ крепкое тройное ДТП (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
9 ноября около 18:30 произошло дорожно-транспотрное происшествие на перекрестке ул. Франтишка Крала и пр. Архитектора Алешина.
По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобили Renault, ВАЗ и Ford.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford и пассажир автомобиля Renault.
Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. Любые виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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