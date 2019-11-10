10.11.2019 10:54

Микроавтобус на боку, пострадавшие в больнице: на ХТЗ крепкое тройное ДТП (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.



// Патрульная полиция

9 ноября около 18:30 произошло дорожно-транспотрное происшествие на перекрестке ул. Франтишка Крала и пр. Архитектора Алешина.



По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобили Renault, ВАЗ и Ford.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford и пассажир автомобиля Renault.