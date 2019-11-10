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10.11.2019  11:23   

На утренней пустой дороге столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

Авария произошла в районе универмага «Харьков».


// Facebook

9 ноября около восьми часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 137.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery», осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «Ford», который двигался в попутном направлении, чем нарушил п. П. 10.4 ПДД Украины.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Chery» патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП. Его вину определит суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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