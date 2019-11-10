На утренней пустой дороге столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

Авария произошла в районе универмага «Харьков».
9 ноября около восьми часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 137.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery», осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «Ford», который двигался в попутном направлении, чем нарушил п. П. 10.4 ПДД Украины.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля «Chery» патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП. Его вину определит суд.
Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. Любые виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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