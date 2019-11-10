10.11.2019 11:23

На утренней пустой дороге столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

Авария произошла в районе универмага «Харьков».



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9 ноября около восьми часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 137.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery», осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «Ford», который двигался в попутном направлении, чем нарушил п. П. 10.4 ПДД Украины.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля «Chery» патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП. Его вину определит суд.