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10.11.2019  13:54   

Банда грабителей ворвалась к двум перепуганным женщинам

Полиция устанавливает лиц, совершивших разбойное нападение в Харькове.


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9 ноября в 5:40 в Холодногорского отдел милиции поступила информация о том, что несколько часов назад восемь неизвестных мужчин в балаклавах зашли в квартиру вслед за 39-летней женщиной.

В квартире находилась также 24-летняя подруга заявительницы. Злоумышленники, угрожая ножом женщинам овладели денежными средствами в сумме 16 400 гривен, 250 долларов США и планшетом.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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