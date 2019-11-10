10.11.2019 13:54

Банда грабителей ворвалась к двум перепуганным женщинам

Полиция устанавливает лиц, совершивших разбойное нападение в Харькове.



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9 ноября в 5:40 в Холодногорского отдел милиции поступила информация о том, что несколько часов назад восемь неизвестных мужчин в балаклавах зашли в квартиру вслед за 39-летней женщиной.



В квартире находилась также 24-летняя подруга заявительницы. Злоумышленники, угрожая ножом женщинам овладели денежными средствами в сумме 16 400 гривен, 250 долларов США и планшетом.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.