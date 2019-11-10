Главная Новости Криминал и происшествия Пенсионер отдал три четверти миллиона за мнимое задержание дочери
10.11.2019  15:03   

Пенсионер отдал три четверти миллиона за мнимое задержание дочери

В Харькове мошенники обманули пенсионера.


// Facebook

8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП и для решения вопроса о непривлечение ее к уголовной ответственности нужны деньги.

Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия Растрата 9 миллионов: подозреваемый взят под стражу 06.11 Криминал и происшествия Мошенник убежал с телефоном женщины 01.11 Криминал и происшествия Хитрый фермер может лишится незаконно используемых земель на 18 миллионов
 
 

Видео

В Харькове открылся Азербайджанский информационно-культурный центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 