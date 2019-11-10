10.11.2019 15:03

Пенсионер отдал три четверти миллиона за мнимое задержание дочери

В Харькове мошенники обманули пенсионера.



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8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП и для решения вопроса о непривлечение ее к уголовной ответственности нужны деньги.

Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.