Пенсионер отдал три четверти миллиона за мнимое задержание дочери

В Харькове мошенники обманули пенсионера.
8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП и для решения вопроса о непривлечение ее к уголовной ответственности нужны деньги.
Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. Любые виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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