10.11.2019 16:42

Жительницу Павлова Поля разбулид пожар

В Шевченковском районе Харькова: в результате пожара пострадала женщина.



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10 ноября о 6:46 спасателей вызвали на пожар в двухэтажном жилом доме по улице Местной, 8А. На место происшествия выехали две пожарные цистерны.



На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 25 кв.м.



Пожар был ликвидирован в 7:29. В результате действия продуктов горения пострадала жительница квартиры, 1977 года рождения. После осмотра работниками скорой она отказалась от госпитализации.



Причина пожара выясняются.