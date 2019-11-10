Жительницу Павлова Поля разбулид пожар

В Шевченковском районе Харькова: в результате пожара пострадала женщина.
10 ноября о 6:46 спасателей вызвали на пожар в двухэтажном жилом доме по улице Местной, 8А. На место происшествия выехали две пожарные цистерны.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 25 кв.м.
Пожар был ликвидирован в 7:29. В результате действия продуктов горения пострадала жительница квартиры, 1977 года рождения. После осмотра работниками скорой она отказалась от госпитализации.
Причина пожара выясняются.
Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. Любые виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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