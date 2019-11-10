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10.11.2019  16:42   

Жительницу Павлова Поля разбулид пожар

В Шевченковском районе Харькова: в результате пожара пострадала женщина.


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10 ноября о 6:46 спасателей вызвали на пожар в двухэтажном жилом доме по улице Местной, 8А. На место происшествия выехали две пожарные цистерны.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 25 кв.м.

Пожар был ликвидирован в 7:29. В результате действия продуктов горения пострадала жительница квартиры, 1977 года рождения. После осмотра работниками скорой она отказалась от госпитализации.

Причина пожара выясняются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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