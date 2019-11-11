Главная Новости Криминал и происшествия На Северском Донце поймали нарушителя с 15 кг рыбы
11.11.2019  08:22   

На Северском Донце поймали нарушителя с 15 кг рыбы

7 ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на р. Северский Донец, возле Печенежского гидроузла, что в Печенежском районе Харьковской области.

Около 8:00 обнаружен нарушитель, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием - лесковой сеткой. Мужчина поймал 15 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5100 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.11 Криминал и происшествия Убытки от рыбного браконьера оценили в двадцать тысяч (ФОТО) 01.11 Общество С 1 ноября вводится запрет на лов рыбы в зимовальных ямах на водоемах Харьковщины 10.10 Криминал и происшествия На базарах изымали рыбу без документов (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове открылся Азербайджанский информационно-культурный центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 