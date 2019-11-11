На Северском Донце поймали нарушителя с 15 кг рыбы

7 ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на р. Северский Донец, возле Печенежского гидроузла, что в Печенежском районе Харьковской области.
Около 8:00 обнаружен нарушитель, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием - лесковой сеткой. Мужчина поймал 15 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5100 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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