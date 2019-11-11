Подросток получил ожог головы на пожаре (ФОТО)

В Шевченковском районе во время пожара пострадал 16-летний парень.
10 ноября в 10:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Дербентской, 65, Кузнецком въезде, 20.
К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.
На момент их прибытия горела хозяйственная постройка площадью около 15 кв.м, и крыша хозяйственной постройки на площади около 1,5 кв.м.
Во время пожара пострадал внук хозяйки домовладения, парень 2003 года рождения, поверхностный термический ожог головы 1 степени. Пострадавший от госпитализации отказался.
В 11:09 пожар был локализован, а в 12:11 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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