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11.11.2019  09:06   

Подросток получил ожог головы на пожаре (ФОТО)

В Шевченковском районе во время пожара пострадал 16-летний парень.


// ГСЧС

10 ноября в 10:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Дербентской, 65, Кузнецком въезде, 20.

К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия горела хозяйственная постройка площадью около 15 кв.м, и крыша хозяйственной постройки на площади около 1,5 кв.м.

Во время пожара пострадал внук хозяйки домовладения, парень 2003 года рождения, поверхностный термический ожог головы 1 степени. Пострадавший от госпитализации отказался.

В 11:09 пожар был локализован, а в 12:11 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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