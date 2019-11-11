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11.11.2019  10:06   

На Москалевке ВАЗ смяло от удара о столб (ФОТО)

Авария произошла 10 ноября около 21:30 на ул. Москалевской, 102.


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По предварительной информации водитель автомобиля "ВАЗ 2105" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ".

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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