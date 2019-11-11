На Москалевке ВАЗ смяло от удара о столб (ФОТО)

Авария произошла 10 ноября около 21:30 на ул. Москалевской, 102.
По предварительной информации водитель автомобиля "ВАЗ 2105" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ".
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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