ДТП возле парка Горького: водитель телом перегородил дорогу (ФОТО)

Авария произошла 10 ноября около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сумской и Веснина.
По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes нарушил п.п. 10.1 и 11.4 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилями Daewoo, Opel и Hyundai.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили очевидцы, водитель одного из битых авто в шоковом состоянии, лег на тротуаре.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Mercedes признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования водитель отказался.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.
Собранный материал передадут в суд.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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