11.11.2019 10:32

ДТП возле парка Горького: водитель телом перегородил дорогу (ФОТО)

Авария произошла 10 ноября около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сумской и Веснина.



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По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes нарушил п.п. 10.1 и 11.4 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилями Daewoo, Opel и Hyundai.



В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, водитель одного из битых авто в шоковом состоянии, лег на тротуаре.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Mercedes признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования водитель отказался.



На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.

Собранный материал передадут в суд.