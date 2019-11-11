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11.11.2019  10:32   

ДТП возле парка Горького: водитель телом перегородил дорогу (ФОТО)

Авария произошла 10 ноября около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сумской и Веснина.


// Facebook

По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes нарушил п.п. 10.1 и 11.4 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилями Daewoo, Opel и Hyundai.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, водитель одного из битых авто в шоковом состоянии, лег на тротуаре.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Mercedes признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования водитель отказался.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.

Собранный материал передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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