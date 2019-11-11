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11.11.2019  11:03   

В харьковском суде ищут взрывчатку

Поступило сообщение о минировании Апелляционного суда на площади Небесной Сотни.


// Facebook

11 ноября в отдел полиции поступила информация о минировании здания Харьковского апелляционного суда, сообщается на странице суда в Фейсбуке.

Работников и посетителей суда эвакуируют.

Специалистами проводится осмотр здания и прилегающей территории суда.

После проведения необходимых мероприятий правоохранителями и о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Тэги:  минирование, харьков
 
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