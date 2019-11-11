В харьковском суде ищут взрывчатку

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 ноября Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 ноября Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.