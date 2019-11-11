В харьковском суде ищут взрывчатку

Поступило сообщение о минировании Апелляционного суда на площади Небесной Сотни.
11 ноября в отдел полиции поступила информация о минировании здания Харьковского апелляционного суда, сообщается на странице суда в Фейсбуке.
Работников и посетителей суда эвакуируют.
Специалистами проводится осмотр здания и прилегающей территории суда.
После проведения необходимых мероприятий правоохранителями и о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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