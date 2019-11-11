Главная Новости Криминал и происшествия Поезд из Харькова в Киев стоит под Полтавой: ищут бомбу
11.11.2019  13:33   

Поезд из Харькова в Киев стоит под Полтавой: ищут бомбу

Неизвестный сообщил о взрывчатке в составе


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Сообщение о минировании поезда поступило в 10:20, собщили в пресс-службе ГУ Нацполиции.

Поезд Харьков – Киев остановили в Миргороде.

Проводят осмотр работники полиции Полтаской области.

Тэги:  минирование, харьков
 
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