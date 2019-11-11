Поезд из Харькова в Киев стоит под Полтавой: ищут бомбу

Неизвестный сообщил о взрывчатке в составе
Сообщение о минировании поезда поступило в 10:20, собщили в пресс-службе ГУ Нацполиции.
Поезд Харьков – Киев остановили в Миргороде.
Проводят осмотр работники полиции Полтаской области.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажн.:
давл.:
ветер: