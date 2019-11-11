Харьковские пограничники пресекли вывоз золотых артефактов с малой родины президента Украины (ФОТО)

Монеты, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность, пыталась вывезти в Россию наша соотечественница.
По данным пограничной службы, во время оформления поезда "Кривой Рог - Москва" у пассажирки поезда гражданки Украины, обнаружили девять монет из металла желтого цвета, датированных 19 и 20 веком, которые женщина спрятала среди личных вещей.
Монеты передали представителям таможенной службы. Продолжается экспертиза, которая должна установить культурную и историческую ценность монет.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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