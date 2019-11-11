Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские пограничники пресекли вывоз золотых артефактов с малой родины президента Украины (ФОТО)
11.11.2019  14:24   

Харьковские пограничники пресекли вывоз золотых артефактов с малой родины президента Украины (ФОТО)

Монеты, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность, пыталась вывезти в Россию наша соотечественница.


// facebook

По данным пограничной службы, во время оформления поезда "Кривой Рог - Москва" у пассажирки поезда гражданки Украины, обнаружили девять монет из металла желтого цвета, датированных 19 и 20 веком, которые женщина спрятала среди личных вещей.

Монеты передали представителям таможенной службы. Продолжается экспертиза, которая должна установить культурную и историческую ценность монет.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  золото, вывоз, контрабанда, харьков, таможня
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Спорт Две харьковчанки привезли медали высшей пробы с Кубка Украины по боксу 31.10 Выставки, ярмарки В Харькове показали золото скифов (ФОТО)   28.10 Спорт Юные харьковчанки везут домой тяжеловесное золото из Европы
 
 

Видео

В Єгипті загорівся літак SkyUp, який прибув з України. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 