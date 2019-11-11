11.11.2019 14:24

Харьковские пограничники пресекли вывоз золотых артефактов с малой родины президента Украины (ФОТО)

Монеты, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность, пыталась вывезти в Россию наша соотечественница.



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По данным пограничной службы, во время оформления поезда "Кривой Рог - Москва" у пассажирки поезда гражданки Украины, обнаружили девять монет из металла желтого цвета, датированных 19 и 20 веком, которые женщина спрятала среди личных вещей.

Монеты передали представителям таможенной службы. Продолжается экспертиза, которая должна установить культурную и историческую ценность монет.