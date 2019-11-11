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11.11.2019  14:55   

В Диканевкой колонии пойман сбежавший во время "Бури" заключенный (ФОТО)

11 ноября 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» состоялись учения по отработке действий стражи по сигналу «Буря-3», а именно правильность действий личного состава при побеге осужденного.


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Во время учений основная задача возлагается на служебно-розыскных соба и помощника начальника караула, который возглавляет «резервную группу 2», которая выдвигается к месту преступления и собирает данные или подозрительные предметы.

В случае побега именно служебная собака преследует и задерживает нарушителя.

Действия караула по сигналу «Буря-3» проводились со всеми очередными изменениями.

С лучшим результатом была отмечена группа под руководством старшего прапорщика Гоголева В.В.,

Действия победителей были четкими и правильными - меньше всего затрачено времени.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк: в целом учебный сигнал «Буря-3» было отработано всеми караулами на оценку «хорошо».

Знание своих функциональных обязанностей и хорошее владение оружия является неотъемлемой составляющей в повседневной жизни отдела охраны.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, перехват, харьков, диканевка, буря, задержание
 
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