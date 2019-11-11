Главная Новости Криминал и происшествия Встреча Волги и Daewoo отправила водителей в больницу (ФОТО)
11.11.2019  15:03   

Встреча Волги и Daewoo отправила водителей в больницу (ФОТО)

10 ноября около 22:10 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев Сталинграда, 161.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и ГАЗ 3110.

В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo и водителя автомобиля ГАЗ.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Криминал и происшествия ДТП возле парка Горького: водитель телом перегородил дорогу (ФОТО) 11.11 Криминал и происшествия На Москалевке ВАЗ смяло от удара о столб (ФОТО) 10.11 Криминал и происшествия На утренней пустой дороге столкнулись две иномарки (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Єгипті загорівся літак SkyUp, який прибув з України. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 