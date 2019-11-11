Встреча Волги и Daewoo отправила водителей в больницу (ФОТО)

10 ноября около 22:10 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев Сталинграда, 161.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и ГАЗ 3110.
В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo и водителя автомобиля ГАЗ.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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