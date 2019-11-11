11.11.2019 14:41

Роковая поездка: таксист ночью изнасиловал девушку

Открыто уголовное производство и назначена судмедэкспертиза.



//molbuk.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков утром 10 ноября в полицию обратилась 20-летняя жительница Лозовой и заявила, что над ней надругался мужчина.

По словам жертвы, водитель автомобиля ВАЗ-2106 напал на нее около 02:00 в Мерефе.

При первичном осмотре медики не выявили у пострадавшей телесных повреждений.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование"), назначили судмедэкспертизу и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

Кроме того, решается вопрос об избрании мужчине 1995 года рождения меры пресечения.