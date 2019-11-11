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11.11.2019  14:41   

Роковая поездка: таксист ночью изнасиловал девушку

Открыто уголовное производство и назначена судмедэкспертиза.


//molbuk.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков утром 10 ноября в полицию обратилась 20-летняя жительница Лозовой и заявила, что над ней надругался мужчина.
 
По словам жертвы, водитель автомобиля ВАЗ-2106 напал на нее около 02:00 в Мерефе.
 
При первичном осмотре медики не выявили у пострадавшей телесных повреждений.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование"), назначили судмедэкспертизу и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Кроме того, решается вопрос об избрании мужчине 1995 года рождения меры пресечения.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
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