Решил помочь другу и попался на взятке

Харьковские правоохранители задержали мужчину при попытке дать взятку следователю.
8 ноября 29-летний мужчина пришел в служебный кабинет старшего следователя с деньгами. Таким образом посетитель пытался заставить полицейского закрыть уголовное производство по статье «хулиганство» относительно своих знакомых. Сам он не имел никакого отношения к этому делу.
Услуги старшего следователя одного из отделов полиции правонарушитель оценил в 2000 долларов США. Сотрудник полиции сообщил коллегам из внутренней безопасности ДВБ ГУНП в Харьковской области о нештатной ситуации, и «благодетеля» задержали сразу на месте происшествия.
Процесс передачи 2 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины был задокументирован правоохранителями.
По данному факту Харьковской местной прокуратурой № 4 открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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