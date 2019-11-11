11.11.2019 15:31

Решил помочь другу и попался на взятке

Харьковские правоохранители задержали мужчину при попытке дать взятку следователю.



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8 ноября 29-летний мужчина пришел в служебный кабинет старшего следователя с деньгами. Таким образом посетитель пытался заставить полицейского закрыть уголовное производство по статье «хулиганство» относительно своих знакомых. Сам он не имел никакого отношения к этому делу.

Услуги старшего следователя одного из отделов полиции правонарушитель оценил в 2000 долларов США. Сотрудник полиции сообщил коллегам из внутренней безопасности ДВБ ГУНП в Харьковской области о нештатной ситуации, и «благодетеля» задержали сразу на месте происшествия.

Процесс передачи 2 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины был задокументирован правоохранителями.



По данному факту Харьковской местной прокуратурой № 4 открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.