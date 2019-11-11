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11.11.2019  15:41   

ДТП: крепкий автопоцелуй двух легковушек (ФОТО)

Авария произошла на Конева.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Конева - жесткая авария.

Столкнулись два легковых автомобиля. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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