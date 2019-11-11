ДТП: крепкий автопоцелуй двух легковушек (ФОТО)

Авария произошла на Конева.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Конева - жесткая авария.
Столкнулись два легковых автомобиля.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажн.:
давл.:
ветер: