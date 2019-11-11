Минирование судов оказалось ложным, – Нацполиция

Информация о минировании трех судов в Харькове не подтвердилась.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки поступило на линию "102" 11 ноября.
На площадь Свободы, 5, проспект Независимости, 13 и площадь Героев Небесной Сотни, 36 выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Основянского ОП и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Специалисты обследовали 21234 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информации зарегистрированы в Едином учете отделов полиции.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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