11.11.2019 16:04

Минирование судов оказалось ложным, – Нацполиция

Информация о минировании трех судов в Харькове не подтвердилась.



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Напомним, сообщение о закладке взрывчатки поступило на линию "102" 11 ноября.



На площадь Свободы, 5, проспект Независимости, 13 и площадь Героев Небесной Сотни, 36 выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Основянского ОП и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 21234 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информации зарегистрированы в Едином учете отделов полиции.