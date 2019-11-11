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11.11.2019  16:04   

Минирование судов оказалось ложным, – Нацполиция

Информация о минировании трех судов в Харькове не подтвердилась.


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Напомним, сообщение о закладке взрывчатки поступило на линию "102" 11 ноября.

На площадь Свободы, 5, проспект Независимости, 13 и площадь Героев Небесной Сотни, 36 выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Основянского ОП и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 21234 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информации зарегистрированы в Едином учете отделов полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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