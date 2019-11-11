11.11.2019 16:33

Убийственная ссора: племянник спрятал труп дяди под матрасом

Убийце грозит до 15 лет за решеткой.



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30 октября в селе Садовое Близнюковского района было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.



В совершении уголовного преступления обоснованно подозревался племянник погибшего.



В ходе досудебного расследования работниками полиции было установлено, что между потерпевшим и злоумышленником возникла ссора, в ходе которой 34-летний племянник нанес ножом несколько ударов в область шеи своему дяде. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Чтобы скруть преступление, злоумышленник накрыл тело умершего матрасом и одеялами, а орудие преступления выбросил на приусадебном участке домовладения по месту жительства.



В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 34-летнего безработного, ранее судимого жителя села Садовое и задержали его.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.