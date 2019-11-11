Убийственная ссора: племянник спрятал труп дяди под матрасом

Убийце грозит до 15 лет за решеткой.
30 октября в селе Садовое Близнюковского района было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.
В совершении уголовного преступления обоснованно подозревался племянник погибшего.
В ходе досудебного расследования работниками полиции было установлено, что между потерпевшим и злоумышленником возникла ссора, в ходе которой 34-летний племянник нанес ножом несколько ударов в область шеи своему дяде. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Чтобы скруть преступление, злоумышленник накрыл тело умершего матрасом и одеялами, а орудие преступления выбросил на приусадебном участке домовладения по месту жительства.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 34-летнего безработного, ранее судимого жителя села Садовое и задержали его.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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