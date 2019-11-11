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11.11.2019  18:19   

Драка девушек: подробности от полиции (ВИДЕО)

Харьковские следователи расследуют хулиганские действия в Слободском районе


//facebook.com/HarkovskiyPerelom
10 ноября в социальной сети была распространена видеозапись с дракой несовершеннолетних девушек.
 
Принятыми мерами полицейские установили, что событие имело место 7 июля в Слободском районе города. 
 
Как выяснилось, конфликт произошел между 14-летними ученицами одной из школ района.
 
По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 
 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Тэги:  драка, девушки, харьков
 
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