Главная Новости Криминал и происшествия Ночной провал джентльменов удачи: воришки попались на ювелирке (ФОТО)
11.11.2019  19:19   

Ночной провал джентльменов удачи: воришки попались на ювелирке (ФОТО)

На месте пойманы человек в маске и его напарник.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 ноября в 2:52 из магазина по улице Суздальские Ряды на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога».
 
Оператор, получив сигнал, передала сообщение о проникновении ближайшему к месту происшествия экипажу полиции охраны.
 
По прибытию полицейские заметили, что окно магазина повреждено, а рядом с ним находится гражданин в маске и перчатках. 
 
Правоохранители немедленно задержали 21-летнего молодого человека, который при себе имел рюкзак со стамеской и плоскогубцами.
 
Другой - 19-летний - злоумышленник пытался убежать, но также был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.
 
В магазине, куда незаконно проникли мужчины, на витринах стояли лотки с ювелирными изделиями, а неподалеку поврежденного окна - сумка с деньгами и украшениями из драгоценных металлов.
 
По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
В настоящее время молодых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, ювелирный магазин, харьков
 
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