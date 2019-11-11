11.11.2019 19:19

Ночной провал джентльменов удачи: воришки попались на ювелирке (ФОТО)

На месте пойманы человек в маске и его напарник.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 ноября в 2:52 из магазина по улице Суздальские Ряды на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога».

Оператор, получив сигнал, передала сообщение о проникновении ближайшему к месту происшествия экипажу полиции охраны.

По прибытию полицейские заметили, что окно магазина повреждено, а рядом с ним находится гражданин в маске и перчатках.

Правоохранители немедленно задержали 21-летнего молодого человека, который при себе имел рюкзак со стамеской и плоскогубцами.

Другой - 19-летний - злоумышленник пытался убежать, но также был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

В магазине, куда незаконно проникли мужчины, на витринах стояли лотки с ювелирными изделиями, а неподалеку поврежденного окна - сумка с деньгами и украшениями из драгоценных металлов.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время молодых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.