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11.11.2019  19:53   

Внимание! Розыск свидетелей ДТП: сбил старушку и уехал (ФОТО)

88-летняя бабушка находится в больнице.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего в поселке Донец Балаклейского района.
 
В Балаклейскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи была доставлена ​​88-летняя женщина с травмами. Состояние ее здоровья удовлетворительное. 
 
Как сообщила потерпевшая, травмы она получила в результате аварии.
 
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Предназначен ряд экспертиз.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Досудебное следствие продолжается.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, просим сообщить в Балаклейский отдела полиции по телефону: 102, 066-866-13-79.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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