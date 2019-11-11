11.11.2019 19:53

Внимание! Розыск свидетелей ДТП: сбил старушку и уехал (ФОТО)

88-летняя бабушка находится в больнице.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего в поселке Донец Балаклейского района.

В Балаклейскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи была доставлена ​​88-летняя женщина с травмами. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Как сообщила потерпевшая, травмы она получила в результате аварии.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Предназначен ряд экспертиз.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное следствие продолжается.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, просим сообщить в Балаклейский отдела полиции по телефону: 102, 066-866-13-79.