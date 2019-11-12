Утром закрывали станцию на новой линии метро

Около шести часов утра станцию метро «Научная» закрыли для пассажиров.
Станция метро «Научная» была закрыта для обслуживания пассажиров по требованию полиции, – сообщили в Харьковском метрополитене.
В семь часов утра работу станции восстановили.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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давл.:
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