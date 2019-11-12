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12.11.2019  08:43   

Утром закрывали станцию на новой линии метро

Около шести часов утра станцию метро «Научная» закрыли для пассажиров.


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Станция метро «Научная» была закрыта для обслуживания пассажиров по требованию полиции, – сообщили в Харьковском метрополитене.

В семь часов утра работу станции восстановили.

Тэги:  метро, харьков
 
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