Утром закрывали станцию на новой линии метро

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 ноября Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 ноября Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.