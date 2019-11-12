12.11.2019 09:08

Ночью полицейский устроил стрельбу в метро

На момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.



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Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.

Полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. В результате происшествия никто не пострадал.



На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.



Спецподразделение патрульной полиции «ТОР» разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.



Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.



По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в г. Полтаве.