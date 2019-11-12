Ночью полицейский устроил стрельбу в метро

На момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.
Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.
Полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. В результате происшествия никто не пострадал.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
Спецподразделение патрульной полиции «ТОР» разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в г. Полтаве.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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