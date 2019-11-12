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12.11.2019  09:29   

Чиновница наживалась на зарплатах врачей

Женщина завладела средствами, которые были предназначены на оплату заработной платы медицинским работникам.


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Должностное лицо одного из медицинских учреждений Нововодолажского района завладела бюджетными средствами, которые были выделены для выплаты заработной платы и премирования врачей и медицинского персонала.
 
Чиновница завышала заработные платы себе и другим работникам учреждения, внося недостоверные данные в ведомости о начислении заработной платы. Разницу между большей суммой заработной платы «на бумаге» и в меньшей суммой, которую фактически получали работники, она присваивала себе.
 
Этими действиями она повлекла убытки местной общине на сумму свыше 680 тысяч гривен.
 
Прокуратура Харьковской области сообщила женщине о подозрении по факту завладения имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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