Смерть ребенка от побоев: полицейские пойдут под суд

На Харьковщине будут судить полицейских, которые подозреваются в служебной халатности, в результате которой погибла трехлетняя девочка.
Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых сотрудников полиции, которые допустили служебную халатность, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, досудебное расследование в уголовном производстве завершено. По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физического издевательства родителями у ребенка. Действия правоохранителей привели к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток. В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внуки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. Из объяснений заявительницы, стало известно, что семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Однако, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.
Летом трем инспекторам по ювенальной превенции и двум следователям было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Полицейских отстранены от занимаемых должностей.
Сейчас четыре работника райотдела полиции находятся под домашним арестом и еще один полицейский имеет личное обязательство.
В конце сентября прошлого года в селе Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.
Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.
По данным следствия, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» ребенка кулаками, нанося девочке сильной физической боли и моральных страданий. В сентябре 2018 он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное по несчастный случай.
В отношении матери и отчима погибшего ребенка продолжается судебное следствие.
30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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