12.11.2019 09:51

Смерть ребенка от побоев: полицейские пойдут под суд

На Харьковщине будут судить полицейских, которые подозреваются в служебной халатности, в результате которой погибла трехлетняя девочка.



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Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых сотрудников полиции, которые допустили служебную халатность, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, досудебное расследование в уголовном производстве завершено. По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физического издевательства родителями у ребенка. Действия правоохранителей привели к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток. В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внуки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. Из объяснений заявительницы, стало известно, что семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Однако, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.



Летом трем инспекторам по ювенальной превенции и двум следователям было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



Полицейских отстранены от занимаемых должностей.



Сейчас четыре работника райотдела полиции находятся под домашним арестом и еще один полицейский имеет личное обязательство.



В конце сентября прошлого года в селе Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.



Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.



По данным следствия, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» ребенка кулаками, нанося девочке сильной физической боли и моральных страданий. В сентябре 2018 он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное по несчастный случай.



В отношении матери и отчима погибшего ребенка продолжается судебное следствие.



30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.