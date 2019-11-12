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12.11.2019  10:20   

Очередная жертва неосторожного курения в постели (ФОТО)

Бдительность соседей и оперативность спасателей спасли многоэтажку от пожара, но хозяина-погорельца спасти не удалось.


://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 11 ноября в 21:01 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Независимости, 33, в поселке Покотиловка. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма из квартиры на четвертом этаже.

На момент прибытия ГСЧСников огонь охватил домашние вещи и матрас в жилой комнате на площади 15 кв. м. На полу спасатели нашли владельца квартиры, мужчину 1984 года рождения. Он получил смертельное отравление продуктами горения.

В 22:37 огонь потушили.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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