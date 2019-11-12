Очередная жертва неосторожного курения в постели (ФОТО)

Бдительность соседей и оперативность спасателей спасли многоэтажку от пожара, но хозяина-погорельца спасти не удалось.
По данным ГСЧС, 11 ноября в 21:01 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Независимости, 33, в поселке Покотиловка. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма из квартиры на четвертом этаже.
На момент прибытия ГСЧСников огонь охватил домашние вещи и матрас в жилой комнате на площади 15 кв. м. На полу спасатели нашли владельца квартиры, мужчину 1984 года рождения. Он получил смертельное отравление продуктами горения.
В 22:37 огонь потушили.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.
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Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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