12.11.2019 10:20

Очередная жертва неосторожного курения в постели (ФОТО)

Бдительность соседей и оперативность спасателей спасли многоэтажку от пожара, но хозяина-погорельца спасти не удалось.



://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 11 ноября в 21:01 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Независимости, 33, в поселке Покотиловка. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма из квартиры на четвертом этаже.

На момент прибытия ГСЧСников огонь охватил домашние вещи и матрас в жилой комнате на площади 15 кв. м. На полу спасатели нашли владельца квартиры, мужчину 1984 года рождения. Он получил смертельное отравление продуктами горения.

В 22:37 огонь потушили.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.