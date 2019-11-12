В разгар отопительного сезона в Лозовой горел склад с полетами

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.
11 ноября в 3:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском здании по улице Гвардейской, 50 в городе Лозовой.
К месту происшествия выехал дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 2 добровольные противопожарные формирования местных предприятий со своей техникой.
По прибытии пожарных к месту вызова было установлено, что горит крыша одноэтажного складского здания, а также топливные гранулы и полеты, которые хранились в середине складского помещения. Общая площадь горения составляла около 250 кв.м.
В 4:46 пожар был локализован, в 07:35 - ликвидирован.
По данному факту пожара правоохранительными органами проводится расследование. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.
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