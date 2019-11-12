Главная Новости Криминал и происшествия В разгар отопительного сезона в Лозовой горел склад с полетами
12.11.2019  10:40   

В разгар отопительного сезона в Лозовой горел склад с полетами

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.


// ГСЧС

11 ноября в 3:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском здании по улице Гвардейской, 50 в городе Лозовой.

К месту происшествия выехал дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 2 добровольные противопожарные формирования местных предприятий со своей техникой.

По прибытии пожарных к месту вызова было установлено, что горит крыша одноэтажного складского здания, а также топливные гранулы и полеты, которые хранились в середине складского помещения. Общая площадь горения составляла около 250 кв.м.

В 4:46 пожар был локализован, в 07:35 - ликвидирован.

По данному факту пожара правоохранительными органами проводится расследование. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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